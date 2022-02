Il giocatore del Leicester non rinnoverà il suo contratto: vuole andare via! (Di sabato 12 febbraio 2022) Come riportato da Fabrizio Romano, sembrerebbe ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Youri Tielemans al Leicester. Il giocatore, arrivato alle Foxes nel gennaio del 2019, avrebbe deciso di lasciare la squadra di Brendan Rodgers al termine della stagione. Tielemans Leicester addioL’ultima offerta per il rinnovo di contratto è stata rispedita al mittente dal centrocampista. Il belga, dunque, potrà liberarsi a zero in estate, dove sarà libero di poter firmare con qualsiasi club interessato. LEGGI ANCHE: Un top club ha chiesto ad Haaland di restare a Dortmund un altro anno: l’indiscrezione Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022) Come riportato da Fabrizio Romano, sembrerebbe ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Youri Tielemans al. Il, arrivato alle Foxes nel gennaio del 2019, avrebbe deciso di lasciare la squadra di Brendan Rodgers al termine della stagione. TielemansaddioL’ultima offerta per il rinnovo diè stata rispedita al mittente dal centrocampista. Il belga, dunque, potrà liberarsi a zero in estate, dove sarà libero di poter firmare con qualsiasi club interessato. LEGGI ANCHE: Un top club ha chiesto ad Haaland di restare a Dortmund un altro anno: l’indiscrezione

