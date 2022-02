Il camorrista | il primo film di Tornatore e già si vede la stoffa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) ILCine 34 ore 21. Con Ben Gazzara, Laura del Sol, Leo Gullotta. Regia di Giuseppe. Produzione Italia 1986. Durata: 2 ore e 50 minuti LA TRAMA E' la storia (romanzata ma non molto) di Raffaele Cutolo, boss della camorra negli anni sessanta. L'impero (non lunghissimo) di Cutolo inizia a Poggioreale. In carcere (dove l'avevano ficcato per un omicidio "d'onore") Cutolo si guadagna il rispetto degli altri malavitosi sfidando un temuto capo. Col soprannome di "o professore" regna per su Napoli per un bel pò. A perderlo come nel leggendario "Scarface" sarà l'affetto morboso per la sorella. PERCHÈRLO Perché è il primissimodi Giuseppe, un gangsterapparentemente di maniera ma dove le non comuni qualità del regista siciliano (leggi, gli ampi ...