Giustizia | bozza riforma | mai più magistrato chi eletto in politica

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale) al termine del mandato, non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale” Lo prevede ladelladel Csm e dell’ordinamento giudiziario che arriverà stamattina sul tavolo del Consiglio dei ministri. Intanto è terminato il preconsiglio, la riunione preparatoria del Cdm. “Nessun rinvio” delladel Csm, va “oggi in Consiglio dei ministri al 100%”. La conferma arriva da fonti di Palazzo Chigi, dopo che in preconsiglio – la riunione preparatoria del Cdm – i partiti avevano chiesto più tempo e Fi, in particolare, aveva sollevato dubbi sulladell’organo di autocontrollo della magistratura. Il Cdm, inizialmente convocato alle 10, e intanto ...

Lo prevede ladella riforma del Csm oggi all'esame del Consiglio dei ministri. Alcuni punti della riforma sono già definiti, altri restano aperti fino all'ultimo, fino all'approdo in Consiglio ...Laprevede inoltre il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Questo divieto vale sia per ...Può essere sintetizzata così la bozza della riforma del Csm che approda questa mattina al Consiglio dei ministri. Alle ore 11 a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi ha convocato l'esecutivo per ...Sul tavolo del Governo dovrebbe approdare, tra le altre cose, il testo della ministra della Giustizia Cartabia relativo alla riforma del Csm. Secondo quanto prevede la bozza, all'esame del Consiglio ...