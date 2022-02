Gioia olimpica per Doro Wierer | “Un bronzo magnifico mi sono tolta un peso”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Pechino – Il cerchio si è finalmente chiuso. Dopo una carriera ricca di trionfi (due Coppe del Mondo generali nel 2019 e 2020, quattro coppe di specialità, tre medaglie d’oro iridate individuali, due medaglie olimpiche, nella staffetta mista a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, e dodici vittorie individuali sempre in Coppa del mondo), è arrivato pertheaanche l’ultimo tassello: una medaglia individuale a cinque cerchi, ilnella sprint di Pechino 2022. (leggi qui) L’Italia festeggia in questo modo la settima medaglianella storia del biathlon, la prima di una donna in una prova individuale. “Le aspettative erano molto alte e tutti si aspettavano delle medaglie individuali – racconta la 31enne finanziera altoatesina di Anterselva -, anche se sappiamo che il biathlon è uno sport complicato e tutto ...

Intervistato ai microfoni della Rai , Ghiotto non può che manifestare lae la soddisfazione al termine della premiazione, dopo aver ricevuto la medaglia di bronzo , ...ho una medaglia......per sentirci da Pechino " o al ritorno " per parlare di questa ennesima esperienzacome ... dopo essere stato buttato fuori alla prima curva in Corea, è stata una grande". Con lui, spiega ...Che, di tutta risposta, ha dichiarato semplicemente di non averci ‘pensato troppo’. Per regalarci, e regalarsi, una grande gioia olimpica. OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Sfuma sul più bello l'11esima medaglia olimpica in carriera per Arianna Fontana. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di P ...