GF Vip, Barù ammette il bacio con Delia: “Mi ha ficcato la lingua in bocca” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nonostante abbia sempre smentito con forza che tra lui e Delia Duran ci fosse stato un bacio, Barù Gaetani alla fine ha capitolato e ha ammesso che effettivamente è successo. Lo ha fatto ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip 6, mentre si trovava in camera con gli amici Davide Silvestri e Soleil Sorge. Non senza un certo imbarazzo, Barù ha confessato che lui e Delia Duran si sono effettivamente baciati in maniera intima. Un bacio vero, insomma, “con la lingua”. L’iniziativa, tuttavia, non sarebbe partita da lui bensì dalla modella venezuelana. “Ma quella mi ha ficcato la lingua in bocca” ha detto ridendo, “io poi sono sempre in mezzo, questo è il finale”. Al che Soleil ha consigliato all’amico di ‘dissociarsi‘: ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nonostante abbia sempre smentito con forza che tra lui eDuran ci fosse stato unGaetani alla fine ha capitolato e ha ammesso che effettivamente è successo. Lo ha fatto ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip 6, mentre si trovava in camera con gli amici Davide Silvestri e Soleil Sorge. Non senza un certo imbarazzo,ha confessato che lui eDuran si sono effettivamente baciati in maniera intima. Unvero, insomma, “con la”. L’iniziativa, tuttavia, non sarebbe partita da lui bensì dalla modella venezuelana. “Ma quella mi halain” ha detto ridendo, “io poi sono sempre in mezzo, questo è il finale”. Al che Soleil ha consigliato all’amico di ‘dissociarsi‘: ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù Jessica Selassiè parla delle sue insicurezze e svela: 'Ora penso a me stessa' Ora, forse per via la piccola delusione ricevuta da Barù che le avrebbe fatto capire a chiare ... 'È arrivato il tempo per me stessa' , ha ammesso Jessica Selassiè al GF Vip che ha confessato che è ...

Manila Nazzaro fa infuriare Barù al GF Vip: "Razzista! Hai detto cose gravi" Barù furioso con Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: 'Sei una razzista, hai detto cose gravi' In queste ultime ore c'è stato un accesissimo scontro tra Manila Nazzaro e Barù al GF Vip 6 . Cos'è successo? La compagna di Lorenzo Amoruso , impegnata a fare un massaggio a Davide Silvestri al Grande Fratello Vip , ha fatto l'imitazione di un cinese appena arrivato in ...

