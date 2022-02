Esame di maturità, Costarelli (presidi Lazio): “La seconda prova poteva essere ancora evitata” (Di venerdì 11 febbraio 2022) No alla prova scritta. Gli studenti lo gridano da giorni. Sono scesi anche in piazza, più e più volte, per ribadirlo. A poco è servito l’incontro con il ministero dell’Istruzione. La seconda prova si farà, ma non tutti erano d’accordo, e non soltanto gli studenti costretti a vivere un altro anno scolastico alienante. Anche i presidi, infatti, hanno manifestato a più riprese la volontà di organizzare un Esame diverso, come già successo lo scorso anno. Intervistata dall’Adnkronos, lo ribadisce Cristina Costarelli, presidente dei presidi del Lazio: “La nostra posizione generale sulla maturità è quella che sosteniamo dall’inizio come Associazione nazionale presidi: la seconda prova ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) No allascritta. Gli studenti lo gridano da giorni. Sono scesi anche in piazza, più e più volte, per ribadirlo. A poco è servito l’incontro con il ministero dell’Istruzione. Lasi farà, ma non tutti erano d’accordo, e non soltanto gli studenti costretti a vivere un altro anno scolastico alienante. Anche i, infatti, hanno manifestato a più riprese la volontà di organizzare undiverso, come già successo lo scorso anno. Intervistata dall’Adnkronos, lo ribadisce Cristina, presidente deidel: “La nostra posizione generale sullaè quella che sosteniamo dall’inizio come Associazione nazionale: la...

