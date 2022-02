“Entro poco tempo…”: campioni avvisati, la notizia gela i calciatori (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una volta che hanno terminato la propria carriera, i calciatori devono essere attenti a gestire i propri patrimoni. L’arrivo della pandemia ha accentuato tantissimo le difficoltà economiche del calcio mondiale. Se le squadre della Premier League vivono in un mondo a parte, gli altri club club non stanno certamente attraversando un periodo di prosperità economica. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una volta che hanno terminato la propria carriera, idevono essere attenti a gestire i propri patrimoni. L’arrivo della pandemia ha accentuato tantissimo le difficoltà economiche del calcio mondiale. Se le squadre della Premier League vivono in un mondo a parte, gli altri club club non stanno certamente attraversando un periodo di prosperità economica. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

matteosalvinimi : Lo stop alla vendita di auto #Diesel, prevista entro il 2035 anche se gli ultimi modelli inquinano poco o niente, m… - peppecono75 : @paolobipp bimbaminkia entro breve ballerai poco - MaTTer1234561 : RT @queequeg1901: Ieri entro al sushi. -'Green pass per favore' -'Grazie,arrivederci'. Vado ad un ristorante poco vicino. -'Prego, accomod… - SemplicementeGL : RT @queequeg1901: Ieri entro al sushi. -'Green pass per favore' -'Grazie,arrivederci'. Vado ad un ristorante poco vicino. -'Prego, accomod… - dan2cil : RT @queequeg1901: Ieri entro al sushi. -'Green pass per favore' -'Grazie,arrivederci'. Vado ad un ristorante poco vicino. -'Prego, accomod… -