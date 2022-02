Dead Island 2 | l’uscita del gioco potrebbe avvenire quest’anno

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Nonostante sembrasse quasi come undimenticato dagli sviluppatori, le speranze suldi2 si riaccendono grazie a un recente rumor Il debutto di Dying Light Stay Human, attesissimo sequel delincentrato sul massacro di zombie, condito da corse tanto spettacolari quanto spericolate in giro per la mappa di, è avvenuto solo pochi giorni fa, e nonostante un responso non troppo esaltato da parte della stampa e critica videoludica, i giocatori sono comunque rimasti inevitabilmente attratti dalle numerose novità e dall’incredibile ambizione che gli sviluppatori hanno impiegato nel realizzare questo nuovo capitolo. Tuttavia, sembra che Deep Silver abbia in realtà ulteriori novità in serbo per gli appassionati di avventure zombie, programmate inoltre ...