Covid: in Campania calano incidenza e ricoveri ma sono 17 i decessi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cala, se pur di poco, il tasso di contagio in Campania. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione, sono 6.592 i neo positivi al Covid su 51.993 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13,02%, oggi è al 12,67%. Diciassette i decessi nelle ultime 48 ore; 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano a 72 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-8 rispetto a ieri) e anche in degenza con 1.248 posti letto occupati (-22 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 6.592 (*) di cui: Positivi all'antigenico: 4.909 Positivi al molecolare: 1.683 (*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e ...

