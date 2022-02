Cosenza | Goretti | 'Rinnovo Matosevic | non Gerbo Bittante deve meritare'

Advertising

CosenzaChannel : Occhiuzzi dovrà decidere a chi affidare la titolarità nel ruolo di portiere. Vigorito cerca il rilancio, ma Matosev… - CosenzaChannel : Roberto Goretti, direttore sportivo del Cosenza, terrà domani mattina una conferenza stampa al Marulla per analizza… - solocosenza : Goretti:”ho lavorato per il Cosenza del presente e del futuro” - LaCnews24 : Il ds rossoblù affronta diversi temi: mercato, strutture mancanti e rinnovi contrattuali. Sul suo precisa: «Ne parl… - CosenzaChannel : Il ds del Cosenza parla anche del sul contrato. Così Roberto Goretti: «A fine anno sarà il Guarascio a decidere, po… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza Goretti

Il direttore sportivo delha ammesso chiaramente come siano stati buttati al vento gli scontri diretti contro Reggina e Spal 'Abbiamo toppato due partite che mi rimangono di traverso , contro Reggina e Spal, ...Mi fido del Dse sta lavorando bene e non é vero che ci sono procuratori che non vogliono mandare i calciatori a'. L'obiettivo ora è di 'fare un girone di ritorno con almeno 27 punti .Roberto Goretti, ds del Cosenza, ha affrontato in conferenza stampa il tema rinnovi tra i componenti della rosa dei calabresi: "A Gerbo ho spiegato che non ho intenzione di proporgli il prolungamento, ...Ballottaggio tra i pali per Roberto Occhiuzzi in vista della gara contro il Vicenza di domani. Il trainer del Cosenza ha recuperato Mauro Vigorito costretto ai box nelle ultime uscite ma potrebbe ...