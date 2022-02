Colantuono | «Parole Sabatini? Va bene così Perotti pronto a esordire»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) . Ledel tecnico della Salernitana Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa.– «Sono molto contento di avere a disposizione Diego, ma ha una storia recente che parla di una lunga inattività. Non calcava i campi da un po’ di tempo, ma è un’alternativa in corsa e un calciatore che può entrare nella ripresa. Difficile possa giocare dall’inizio». GENOA – «E’ una squadra molto fisica, che ha un grande ritmo e sarà una partita importante e combattuta. La posta in palio è alta, inizialmente immagino una gara fatta di duelli fisici e corsa. Bisognerà tener conto di tanti aspetti, anche nella scelta degli undici titolari».– «Gara spartiacque? Non ho nulla da dire. Ha detto, va...

Stefano Colantuono, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita per presentare il match in programma domenica pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, scontro salvezza di ... Stefano Colantuono ha parlato in conferenza stampa alla vigilia ... Bisognerà tener conto di tanti aspetti, anche nella scelta degli undici titolari». PAROLE SABATINI – «Gara spartiacque? Non ho nulla ...