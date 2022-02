Cassa depositi e prestiti come salvagente Vogliono far tornare l’Iri

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Serve unper il settore automobilistico in piena crisi. E dal cilindro, esce. L’idea è del Comitato per la sicurezza della Repubblica (Copasir) e messa nero su bianco nella relazione sull’attività 2021 dello stesso organo parlamentare. In pratica, in un passaggio del documento dedicato all’impatto della transizione ecologica sulla filiera automobilistica “tra le più importanti nel panorama industriale italiano”, si rimarca che in merito alla costituzione di Stellantis, il produttore di veicoli nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo francese Psa, “si registra uno spostamento del baricentro di controllo del neo costituito gruppo sul versante francese, con ricadute già evidenti nel settore dell’indotto connesso con le linee di produzione degli stabilimenti ...

Advertising

Efisio31251859 : RT @fratotolo2: . @S_Giacomoni, deputato di #ForzaItalia e presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, svela le… - pietro_del_giud : RT @matt1news: PRESIDENTE COMM VIGILANZA CASSA DEPOSITI E PRESTITI: ABBIAMO UN GRANDE ASSO NELLA MANICA: IL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE ITALIA… - eppursimuoveva : RT @gilardisil: @S_Giacomoni E questo sarebbe il Presidente della Commissione bicamerale di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti?! Sia… - tempoweb : I politici del #Copasir sognano la 500 di Stato: 'Cassa Depositi e Prestiti in #Stellantis' @francobechis #fiat… - Gabri40372268 : RT @matt1news: PRESIDENTE COMM VIGILANZA CASSA DEPOSITI E PRESTITI: ABBIAMO UN GRANDE ASSO NELLA MANICA: IL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE ITALIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa depositi

... la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) per conto del governo federale tedesco " insieme allae prestiti (CDP), l'istituto nazionale di ...In pochi giorni Saipem è crollata in Borsa del 44 per cento. Le perdite per i soci di controllo Eni ee Prestiti (Cdp) sono ingenti: ora dovranno metter mano al portafoglio per l'aumento di capitale imposto dal salvataggio. Altri soldi pubblici andati in fumo. Tutte le sue esperienze di ...a cui si sono aggiunti Cassa Depositi e Prestiti per l'Italia e l'Instituto de Crédito Oficial per la Spagna e che ha accolto la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo come nuovo membro.In pochi giorni Saipem è crollata in Borsa del 44 per cento. Le perdite per i soci di controllo Eni e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) sono ingenti: ora dovranno metter mano al portafoglio per ...