Carta acquisti per fare la spesa e pagare le bollette: dal 2022 cambia tutto (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Carta acquisti 2022 è una misura dello Stato per aiutare le famiglie in difficoltà, ad esempio, a fare la spesa o pagare le bollette. Quest’anno è ricco di cambiamenti, non sempre positivi per i consumatori. Tra crisi delle materie prime e rincari di luce e gas, oltre che della benzina, arrivare a fine mese si fa ancora più complicato. Lo Stato viene incontro a chi ha difficoltà con la cosiddetta Carta acquisti, una Carta di pagamento elettronica con un credito che si può utilizzare per le spese di tutti i giorni. Il carrello del supermercato (Pixabay)Chi può richiedere la Carta acquisti 2022: i cittadini che si trovano in una ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 11 febbraio 2022) Laè una misura dello Stato per aiutare le famiglie in difficoltà, ad esempio, alale. Quest’anno è ricco dimenti, non sempre positivi per i consumatori. Tra crisi delle materie prime e rincari di luce e gas, oltre che della benzina, arrivare a fine mese si fa ancora più complicato. Lo Stato viene incontro a chi ha difficoltà con la cosiddetta, unadi pagamento elettronica con un credito che si può utilizzare per le spese di tutti i giorni. Il carrello del supermercato (Pixabay)Chi può richiedere la: i cittadini che si trovano in una ...

