Atalanta, che succede? Dal sogno scudetto all’incubo eliminazioni: è allarme rosso, e ora la Juve da dentro o fuori (Di venerdì 11 febbraio 2022) La notte di Natale ha portato con sé regali e promesse vuote e inaffidabili. Il quarto posto in classifica, il record di punti nel girone... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 febbraio 2022) La notte di Natale ha portato con sé regali e promesse vuote e inaffidabili. Il quarto posto in classifica, il record di punti nel girone...

Advertising

CB_Ignoranza : All’ultimo secondo la Fiorentina, in 10 uomini, batte l’Atalanta e vola in semifinale di Coppa Italia. Ma che part… - Atalanta_BC : Ora più che mai, Forza Atalanta! ???? Now more than ever, Forza Atalanta! ??????? #GoAtalantaGo ???? - juventusfc : Allegri?? «Pensiamo a domani e cerchiamo la semifinale. Tutti gli effettivi sono a disposizione, poi all'Atalanta pe… - sportli26181512 : Atalanta, che succede? Dal sogno scudetto all’incubo eliminazioni: è allarme rosso, e ora la Juve da dentro o fuori… - cmdotcom : #Atalanta, che succede? Dal sogno scudetto all’incubo eliminazioni: è allarme rosso, e ora la #Juve da dentro o fuo… -