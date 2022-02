Assalto di notte al Sexy Shop: beccati mentre portavano via il distributore dei sexy toys (Di venerdì 11 febbraio 2022) Guidonia. Un furto davvero stravagante avvenuto questa notte e che la dice davvero lunga sulle necessità impellenti dei ladri invischiati nella rapina. I malviventi hanno tentato di scassinare un distributore armati di un piede di porco, protetto da una blindatura rafforzata installata in seguito a precedenti tentativi di furto. Ma non un distributore qualunque. Si tratta del distributore automatico del sexy Shop “Viktor Kalevala” al civico 47 di via dei Platani, nel quartiere Bivio di Guidonia, fino a qualche anno fa denominato “Il Vizietto”. Leggi anche: Guidonia, arrestata coppia di spacciatori: avevano 30 kg di droga in casa Assalto al sexy Shop di Guidonia Forse avevano bisogno di qualche supporto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Guidonia. Un furto davvero stravagante avvenuto questae che la dice davvero lunga sulle necessità impellenti dei ladri invischiati nella rapina. I malviventi hanno tentato di scassinare unarmati di un piede di porco, protetto da una blindatura rafforzata installata in seguito a precedenti tentativi di furto. Ma non unqualunque. Si tratta delautomatico del“Viktor Kalevala” al civico 47 di via dei Platani, nel quartiere Bivio di Guidonia, fino a qualche anno fa denominato “Il Vizietto”. Leggi anche: Guidonia, arrestata coppia di spacciatori: avevano 30 kg di droga in casaaldi Guidonia Forse avevano bisogno di qualche supporto ...

