Approvazione della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura | i commenti delle forze politiche di governo

A termine del Cdm appena concluso, i rappresentati dei vari schieramenti interni alla maggioranza, si sono prestati a commentare quanto avvenuto poco prima. I primi ad incontrare i media, Anna Rossomando, Alfredo Bazoli e Walter Verini del Pd, che hanno affermato: "L'Approvazione della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura porta delle novità rilevanti e rappresenta un punto di sintesi. Riteniamo importante l'adozione di una legge elettorale che assicuri maggiore pluralismo, contendibilità e parità di genere. Sulle porte girevoli tra Magistratura e politica bene lo stop alle candidature negli stessi distretti in cui si esercita la funzione giurisdizionale. Siamo inoltre soddisfatti ...

