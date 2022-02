AMICI 21 | STOP CAUSA COVID? IL RUMOR | LE ANTICIPAZIONI E LE DATE UFFICIALI

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Manca poco al serale di21 e i primis non tardano ad arrivare! Ecco cos’è emerso e cosa succederà nelle prossime puntate Dopo lodel programma, presumibilmente21 torna con tante novità e diversi cambiamenti in corso. Pur non essendo stata data alcuna comunicazione ufficiale, infatti, fonti interne ipotizzano che ci siano stati diversi casi di positività tra i ballerini professionisti e i concorrenti del Talent di Maria De Filippi. Dalla scorsa settimana, tuttavia, tutto sembra essere tornato alla normalità. Per la 19esima puntata di21, infatti, la registrazione avverrà sabato 12 febbraio 2022, a poche ore dalla messa in onda che invece resta domenica 13 febbraio alle ore 14.00. Secondo il profilo twitter di ...

Advertising

AssaggiDiVersi : @Bibaluz8 @stanzaselvaggia Concordo...Basterebbe a bambini e ragazzi l'ascolto e la 'vicinanza' dei propri cari, am… - Akroma941 : @RobertoAli20 @AcciaioMario @renata_gili Con questo stop,é inutile discutere con chi ha una fotografia della situaz… - lucamazzotta69 : @AndreAngeletti6 @Rosalba_Falzone Nè io, mia moglie, diversi amici! ho ricevuto da molti lo stesso feedback sulla “… - mickyCREE : @Maurizi81919065 Sono amici .... E x lavoro ... Stop ! - FrancescaAgozz1 : @rtl1025 Buon fine settimana carissimi amici di non stop News vi auguro una buona giornata Francesca -

Ultime Notizie dalla rete : AMICI STOP

... come i genitori, gli insegnanti, gli, ecc. ma anche, se non soprattutto, alle influenze ... Così le ultime uscite de La rappresentante di lista che fa il pugno chiuso a Sanremo e dice "...Insieme a leid'eccezione: il Dott. Orlando Perera e l'Avv. Emilio Festa ne hanno dialogato ... NeverComunication.' Ecco il link all'intervista: https://wetransfer.com/downloads/...Manca poco al serale di Amici 21 e i primi rumors non tardano ad arrivare! Ecco cos’è emerso e cosa succederà nelle prossime puntate Pur non essendo stata data alcuna comunicazione ufficiale, infatti, ...Il nuovo allievo di Amici 21, Giò Montana, è già noto agli spettatori e ha già un disco d’oro, per questo il web si è diviso e ha criticato quanto accaduto. In tutta risposta, però, alcuni utenti sul ...