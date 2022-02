Agricoltura, Ismea: in 2021 +5,1% mercato assicurazioni agevolate (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. - Il mercato delle assicurazioni agricole agevolate in Italia ha raggiunto nel 2021 il valore di 8.887 milioni di euro, evidenziando un incremento del 5,1% sul 2020. Si tratta di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. - Ildelleagricolein Italia ha raggiunto nelil valore di 8.887 milioni di euro, evidenziando un incremento del 5,1% sul 2020. Si tratta di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Ismea Agricoltura, Ismea: in 2021 +5,1% mercato assicurazioni agevolate Sono i dati della campagna 2021 presentati oggi da Ismea nel corso del XIV convegno nazionale sulla Gestione del rischio in agricoltura organizzato Ce. S. A. R. Umbria (Centro per lo sviluppo ...

Moroni (Umbria): 'Fondo mutualistico scelta in giusta direzione' ... intervenendo a al XIV convegno nazionale 'Gestione del rischio in agricoltura', nel corso della sessione moderata dal presidente di Ismea, Angelo Frascarelli. {} #_intcss0{display: none;} #...

