Versailles, oh là là: la favola in Coppa continua (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ecco perché le coppe nazionali all’estero hanno fascino. Seguire una competizione del genere regala sempre tantissime emozioni e risultati assurdi che nessuno avrebbe mai pronosticato. Rispetto alla nostra Coppa Italia, dove le squadre di Serie A sono notevolmente avvantaggiate sulle altre, negli altri stati c’è più parità. E proprio grazie a queste possibilità distribuite equamente a tutti che possono capitare piccole favole. Proprio come quella del FC Versailles 78. Chi prima di questa edizione della Coppa di Francia conosceva la squadra della famosa Reggia? A malapena gli stessi francesi, se non residenti in prossimità del suddetto comune. Infatti il Versailles non è una grandissima squadra, ma bensì un piccolo club di quarta categoria. La sua vittoria di ieri sera contro tra il Bergarec, squadra di pari grado, ... Leggi su zon (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ecco perché le coppe nazionali all’estero hanno fascino. Seguire una competizione del genere regala sempre tantissime emozioni e risultati assurdi che nessuno avrebbe mai pronosticato. Rispetto alla nostraItalia, dove le squadre di Serie A sono notevolmente avvantaggiate sulle altre, negli altri stati c’è più parità. E proprio grazie a queste possibilità distribuite equamente a tutti che possono capitare piccole favole. Proprio come quella del FC78. Chi prima di questa edizione delladi Francia conosceva la squadra della famosa Reggia? A malapena gli stessi francesi, se non residenti in prossimità del suddetto comune. Infatti ilnon è una grandissima squadra, ma bensì un piccolo club di quarta categoria. La sua vittoria di ieri sera contro tra il Bergarec, squadra di pari grado, ...

Advertising

Sport_Fair : La favola del @Versailles: dalla quarta serie alla semifinale della Coppa di Francia, tutto sul piccolo club in gra… - RSIsport : ????? Ci saranno altri due derby in Coppa Italia: il Milan batte la Lazio e affronterà l'Inter. In Francia continua l… -