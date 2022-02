Uomini e Donne, il pubblico si esprime sulla cacciata di Pinuccia dal treno (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un racconto fatto a centro studio, a Uomini e Donne, dalla dama del trono over Pinuccia ha fatto molto discutere gli utenti social, che si sono divisi in due fazioni (che un po’ ricalcano quelle dei pro vaccini e dei no vax). Pinuccia, infatti, tra le lacrime ha rivelato di essere stata fatta scendere a Reggio Emilia perché stava viaggiando sul treno Milano-Roma con un green pass scaduto, in quanto non aveva fatto la terza dose. Uomini e Donne, notte di fuoco per Ida Platano: con Alessandro fa sul serio La dama del trono over di Uomini e Donne sembra molto presa dal bel cavaliere sceso per corteggiarla Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un racconto fatto a centro studio, a, dalla dama del trono overha fatto molto discutere gli utenti social, che si sono divisi in due fazioni (che un po’ ricalcano quelle dei pro vaccini e dei no vax)., infatti, tra le lacrime ha rivelato di essere stata fatta scendere a Reggio Emilia perché stava viaggiando sulMilano-Roma con un green pass scaduto, in quanto non aveva fatto la terza dose., notte di fuoco per Ida Platano: con Alessandro fa sul serio La dama del trono over disembra molto presa dal bel cavaliere sceso per corteggiarlae ...

