Torta di mele bavarese, con scaglie di mandorle: una bontà indescrivibile! (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Torta di mele bavarese è una sorta di cheesecake, cotta al forno e lasciata riposare per almeno 3 ore in frigorifero una volta pronta. Ma ciò che stupisce, conquista e rapisce è quell’alternarsi di consistenze diverse così ben amalgamate tra loro: una base friabile, un ripieno morbido e una crosticina che scricchiola tra i denti per la presenza delle mandorle tostate. Descrivere bene questa meraviglia non è possibile, nulla di quanto potete leggere sarà in grado di raccontare la poetica di questo dolce. Semplicissima da realizzare, stupirà amici e parenti con la sua scioglievolezza! Procuratevi quindi: per la base: zucchero, 65 g burro a temperatura ambiente, 70 g farina, 130 g vanillina, 1/3 di bustina farcitura: uovo, 1 zucchero, 65 g formaggio fresco cremoso, 250 g vanillina, 1/3 di bustina per le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ladiè una sorta di cheesecake, cotta al forno e lasciata riposare per almeno 3 ore in frigorifero una volta pronta. Ma ciò che stupisce, conquista e rapisce è quell’alternarsi di consistenze diverse così ben amalgamate tra loro: una base friabile, un ripieno morbido e una crosticina che scricchiola tra i denti per la presenza delletostate. Descrivere bene questa meraviglia non è possibile, nulla di quanto potete leggere sarà in grado di raccontare la poetica di questo dolce. Semplicissima da realizzare, stupirà amici e parenti con la sua scioglievolezza! Procuratevi quindi: per la base: zucchero, 65 g burro a temperatura ambiente, 70 g farina, 130 g vanillina, 1/3 di bustina farcitura: uovo, 1 zucchero, 65 g formaggio fresco cremoso, 250 g vanillina, 1/3 di bustina per le ...

Advertising

Ba1974Ba : RT @ninastarita: La torta di mele non mi piace ma la faccio perché mi profumi tutta la casa di buono per un giorno intero. - atKorovaMilkBar : RT @ninastarita: La torta di mele non mi piace ma la faccio perché mi profumi tutta la casa di buono per un giorno intero. - ninastarita : La torta di mele non mi piace ma la faccio perché mi profumi tutta la casa di buono per un giorno intero. - marcoghiotto : @Lavarra è gemmo? hanno una torta di mele spaziale - sicilianicreati : Torta di mele speziata e glassata, con cannella, zenzero, noce moscata e chiodi di garofano. Ricetta facilissima pe… -