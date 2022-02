Theo Hernandez, rinnovo in vista? C’è la svolta! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sarà ancora Theo Hernandez ad arare ed infiammare la fascia sinistra, facendo innamorare ogni volta tifosi rossoneri appena parte palla al piede? O ci sarà qualche altro terzino acquistato fra un Botman ed un Renato Sanches dal supermarket Lille? Il tempo darà la riposta che tutti vorremo sentire. Pare davvero che proprio quel tempo abbia fatto il suo corso: domani sarà il giorno decisivo. Sì ma di cosa? Theo Hernandez sarà ancora al Milan? Domani è il giorno decisivo! Milan, Theo Hernandez, rinnovo Theo Hernandez e il Milan: una storia d’amore che ha fatto innamorare anche i più scettici. “Ruota fumante”, così chiamato dal tifoso numero uno del Diavolo, Carlo Pellegatti, ha fatto impazzire tutti, anche chi non credeva in lui. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sarà ancoraad arare ed infiammare la fascia sinistra, facendo innamorare ogni volta tifosi rossoneri appena parte palla al piede? O ci sarà qualche altro terzino acquistato fra un Botman ed un Renato Sanches dal supermarket Lille? Il tempo darà la riposta che tutti vorremo sentire. Pare davvero che proprio quel tempo abbia fatto il suo corso: domani sarà il giorno decisivo. Sì ma di cosa?sarà ancora al Milan? Domani è il giorno decisivo! Milan,e il Milan: una storia d’amore che ha fatto innamorare anche i più scettici. “Ruota fumante”, così chiamato dal tifoso numero uno del Diavolo, Carlo Pellegatti, ha fatto impazzire tutti, anche chi non credeva in lui. ...

