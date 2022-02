Advertising

TV7Benevento : Tennis: Atp Buenos Aires, Fognini ai quarti - - sportface2016 : #Tennis #ATPBuenosAires Vittoria di Fabio #Fognini, che batte #Martinez in due set e accede così ai quarti di finale - SN4IFUN : ?? A Rotterdam, nella fredda terra d’Olanda, su un cemento veloce che esalta le caratteristiche di giocatori tecnici… - lucapierani1 : @valy_s @WRicciardi Torneo di tennis Atp indoor a Rotterdam senza mascherine - sportface2016 : #Tennis #ATPRotterdam Anche #Tsitsipas ai quarti di finale con #Rublev e #Musetti -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp

Seconda vittoria stagionale per Fabio Fognini, che accede ai quarti di finale del torneo250 di Buenos Aires 2022, in corso sulla terra rossa della capitale argentina. Il ligure, testa di serie numero 4, ha battuto lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6 - 4 7 - 6(5) dopo ...Sonego ha raggiunto i quarti di finale nell'"Argentina Open", torneo250 con 686.700 dollari di montepremi che si sta disputando sulla terra rossa del Buenos Aires LawnClub (conosciuto come la "Cattedrale delargentino"), seconda tappa del "Golden ...Buenos Aires, 10 feb. -Fabio Fognini si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Buenos Aires (terra, montepremi 602.250 dollari). L'azzurro, numero 40 del mondo e quarta testa di serie, ...Siamo un collettivo di persone innamorate del Tennis. Della sua poesia, del romanticismo dell’erba, del calore della terra, dell’elasticità del cemento. Siamo quelli che si svegliano all’alba per ...