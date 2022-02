Stefano Zecchi: “Le Foibe furono un orrore della guerra, l’esodo una vergogna della Repubblica” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Esce oggi “Una vita per Pola”, adattamento “fumettistico” per i tipi di Ferrogallico di “Quando ci batteva forte il cuore”, di Stefano Zecchi, filosofo, docente di Estetica, già assessore alla Cultura nel Comune di Milano con Gabriele Albertini. Riceviamo e pubblichiamo l’intervista all’autore di Massimilano Mazzanti. Professor Zecchi, partiamo dal “forma”: è un esordio anche per lei, questo ingresso nel mondo del “Graphic novel”, cosa l’ha spinta ad accettare la proposta della “Ferrogallico”? LEGGI ANCHE Foibe, Aldo Grasso incenerisce Montanari: "Esibizionista, la tua è mitomania non storiografia" Foibe, l'ultimo sfregio. La Milano di Sala ricorda a metà: cerimonia "muta" e sindaco assente “L’idea di poter accedere a un linguaggio più immediato, se si vuole ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Esce oggi “Una vita per Pola”, adattamento “fumettistico” per i tipi di Ferrogallico di “Quando ci batteva forte il cuore”, di, filosofo, docente di Estetica, già assessore alla Cultura nel Comune di Milano con Gabriele Albertini. Riceviamo e pubblichiamo l’intervista all’autore di Massimilano Mazzanti. Professor, partiamo dal “forma”: è un esordio anche per lei, questo ingresso nel mondo del “Graphic novel”, cosa l’ha spinta ad accettare la proposta“Ferrogallico”? LEGGI ANCHE, Aldo Grasso incenerisce Montanari: "Esibizionista, la tua è mitomania non storiografia", l'ultimo sfregio. La Milano di Sala ricorda a metà: cerimonia "muta" e sindaco assente “L’idea di poter accedere a un linguaggio più immediato, se si vuole ...

SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Stefano Zecchi: “Le Foibe furono un orrore della guerra, l’esodo una vergogna della Repubblica” - SecolodItalia1 : Stefano Zecchi: “Le Foibe furono un orrore della guerra, l’esodo una vergogna della Repubblica”… - insideoverita : In occasione del Giorno del ricordo ripercorriamo con lo scrittore Stefano Zecchi la tragedia dell’esodo istriano,… - edosyloslabini : RT @CulturaIdentita: Noi non dimentichiamo l’orribile pagina delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Sul nostro mensile in edicola uno s… - paulaidille : RT @CulturaIdentita: Noi non dimentichiamo l’orribile pagina delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Sul nostro mensile in edicola uno s… -