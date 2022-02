Advertising

anteprima24 : ** Spaccio di #Droga, dieci persone arrestate nel Napoletano ** - T7TorreSette : Spaccio di droga, smantellata la 'piazza' del Piano Napoli a Boscoreale: i dettagli del blitz ??… - VesuvioLive : Blitz all’alba, vendita e spaccio di droga: i carabinieri arrestano dieci persone al Piano Napoli - concentrazione : #camorra Colpo allo spaccio di droga nel 'Piano Napoli': in manette 10 persone - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Carabinieri infliggono duro colpo allo spaccio di droga nel 'Piano Napoli'. In manette 10 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga

PESARO - Storie die di intimidazioni per un debito legato agli stupefacenti. Uno dei protagonisti è indagato perma è anche parte offesa per aver subito un tentativo di estorsione . Si tratta di un ...... via di Tor Bella Monaca e via San Biagio Platani in possesso di dosi singole dipronte per ...nell'attività dei carabinieri del comando provinciale di Roma impegnati nel contrasto allodi ...(ANSA) - MACOMER, 10 FEB - I Carabinieri della Compagnia di Macomer proseguono nell'incessante azione di contrasto alla produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e nel solo mese di ...Olbia. Nuova operazione contro lo spaccio di stupefacenti a Olbia da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale olbiese. Il personale dell'Arma ha arrestato un giovane di 26 anni. "I militari, che ...