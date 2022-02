Sci di fondo | startlist 15 km uomini Olimpiadi | orari 11 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali italiani

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Comunicata da pochi minuti la lista di partenza della 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli maschile, che vedremo nella prima mattina italiana di domani alleInvernali di Pechino 2022. Sono 99 glial via nella ricerca di una medaglia d’oro, la sesta nello sci dimaschile, e anche per quelle d’argento e di bronzo. Chi succederà a Dario Cologna? Domanda interessante. C’è Iivo Niskanen, in ottima forma ultimamente. C’è naturalmente Alexander Bolshunov, che è al centro di polemiche recenti. Ci sono i norvegesi, per quanto in questa fattispecie non sia Klaebo il maggior portatore di speranze. Ci sono anche gli svedesi con delle speranze. E c’è anche Francesco De Fabiani, che può dare qualche speranza di top ten, corroborata dal fatto che nello skiathlon si è comportato decisamente bene (meno nella sprint, ...