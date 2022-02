Advertising

gnavarino : RT @SkyTG24: Fermati per scippo due calciatori della Primavera della Salernitana - andreastoolbox : Salernitana, due ragazzi della Primavera fermati per scippo. Iervolino: 'Atto gravissimo' | Sky Sport - SkyTG24 : Fermati per scippo due calciatori della Primavera della Salernitana - sportli26181512 : Salernitana, due ragazzi della Primavera fermati per scippo. Iervolino: 'Atto gravissimo': I due giovani sono stati… - sportli26181512 : Salernitana, due calciatori delle giovanili arrestati per scippo. Iervolino: 'Attoniti': Due calciatori minorenni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana due

Commenta per primocalciatori minorenni del settore giovanile dellasono stati arrestati in flagranza di reato per uno scippo ai danni di una donna in un quartiere del centro della città e trasferiti in ...Fermati per scippo e arrestati, in manetteragazzi minorenni tesserati delle Giovanili della. Il fermo è stato eseguito dagli agenti della Squadra mobile di Salerno. La società granata ha diffuso una nota a firma del presidente ...SALERNO - Incredibile in casa Salernitana: due calciatori della formazione granata, che militano per la squadra Primavera, sono stati fermati dalla squadra mobile di Salerno perchè sorpresi nel corso ...Pareggio amaro per la Salernitana, raggiunta per due volte dallo Spezia all’Arechi. La consueta video analisi del match a cura di Antonio Pappalardo: Condividi su Facebook Twitta Argomenti analisi ...