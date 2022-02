Rihanna conquista con un look total black (e con il pancione)

Leggi su diredonna

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Unprémaman che non passa di certo inosservato, quello di. La cantante di Umbrella è stata immortalata dal fotografo Diggzy (questa volta non per le strade di New York, ma in un parcheggio), mentre sfoggia un outfit che è un elogio al nero (che sta bene su tutto, anche – e soprattutto – sul). Dopo aver annunciato la gravidanza insieme al compagno, il rapper A$AP Rocky, la popstar non ha più intenzione di nascondersi dietro pull oversize. Al contrario, ilc’è e va messo in bella vista, con un outfit semplicemente meraviglioso. Vi raccomandiamo..., splendida con ile il piumino fucsia da sogno La popstar, infatti, infatti, ha sfoggiato un...