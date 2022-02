“Ricorda: si dice ‘piantare in Nasso’. NON ‘in asso’“: Luca Ward distrugge certezze sui social (Di giovedì 10 febbraio 2022) Conosciamo Luca Ward per lo smisurato talento da attore e doppiatore che lo ha fatto diventare la “voce” di alcuni dei più importanti attori di Hollywood, ma mai ci saremmo aspettati che stavolta avrebbe “scatenato l’inferno” – per citare la frase di uno dei suoi personaggi cult, Massimo X Meridio, Il Gladiatore, interpretato da Russell Crowe – su una questione linguistica. Eppure, un suo post ha seminato il panico e fatto praticamente crollare anni di certezze, quando ha fatto notare che il famoso detto “piantare in asso”, non sarebbe esattamente così, ma che in realtà la vera espressione sarebbe “piantare in Nasso”. Sotto il suo post si è scatenata una vera e propria tempesta di commenti, la gran parte dei quali sottolineava lo shock provocato dalla scoperta. Ma le cose stanno davvero così? È proprio vero che la gran parte di noi ha ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 10 febbraio 2022) Conosciamoper lo smisurato talento da attore e doppiatore che lo ha fatto diventare la “voce” di alcuni dei più importanti attori di Hollywood, ma mai ci saremmo aspettati che stavolta avrebbe “scatenato l’inferno” – per citare la frase di uno dei suoi personaggi cult, Massimo X Meridio, Il Gladiatore, interpretato da Russell Crowe – su una questione linguistica. Eppure, un suo post ha seminato il panico e fatto praticamente crollare anni di, quando ha fatto notare che il famoso detto “piantare in asso”, non sarebbe esattamente così, ma che in realtà la vera espressione sarebbe “piantare in Nasso”. Sotto il suo post si è scatenata una vera e propria tempesta di commenti, la gran parte dei quali sottolineava lo shock provocato dalla scoperta. Ma le cose stanno davvero così? È proprio vero che la gran parte di noi ha ...

