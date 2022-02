Pechino 2022 | superg femminile | Brignone | “Sento un buon feeling con gli sci”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Venerdì 11 febbraio andrà in scena ilvalido per i Giochi Olimpici di. Orfane di Sofia Goggia, non ancora al meglio, saranno 4 le azzurre al via: Federica, Elena Curtoni, Marta Bassino e Francesca Marsaglia. Alla vigilia, ecco le dichiarazioni delle portacolori azzurre. Federica: “Nel mese di gennaio ho fatto quasi sempre velocità, qui in Cina non ho avuto occasione fino a oggi di mettere gli sci lunghi, ma giro dopo giro è andata sempre meglio.un, il grip èo, la pista è omogenea, sarà una gara tosta senza avere avuto possibilità di allenarsi sopra senza fare le prove, come è invece già successo ai nostri colleghi uomini. Ho deciso di scegliere ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - princigallomich : Niente Superg per Goggia a Pechino - metruvatstrunz : #Olimpiadi invernali di #pechino 2022. Olio su tela! ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Sofia Goggia non prenderà parte al supergigante femminile diin programma venerdì 11 febbraio. La campionessa bergamasca ha svolto due giri di allenamento in supergigante stamattina (...MEDAGLIERE OLIMPIADI: ITALIA A QUOTA 2 ORI, 4 ARGENTI E 1 BRONZO Ieri abbiamo vissuto una giornata interlocutoria per l' Italia , oggi giovedì 10 febbraiovedremo se gli Azzurri torneranno a muoversi nel ...Dopo le ipotesi emerse nelle ultime ore, è arrivata la conferma da parte della Federazione Italiana Sport Invernali: Sofia Goggia non sarà al via del Super-G olimpico di Pechino 2022, in programma ...Johannes Strolz ha vinto la medaglia d’oro nella gara di combinata alpina alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’austriaco, già vincitore in questa stagione dello slalom di Adelboden in Coppa del mondo, si ...