Pechino 2022 | pattinaggio artistico | Valieva si è allenata | attesa per decisione doping

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Questa mattina Kamilaha preso parte all’allenamento insieme alla compagna di squadra Alexandra Trusova, tra i consigli dell’allenatore Eteri Tutberidze, mostrando perfino sorrisi a fine sessione. Nessun commento sulla bufera sollevata dalla notizia della sua positività alla trimetazidina, un agente metabolico prescritto per il trattamento di angina e vertigini. Il Cio e la Federazione internazionale distanno ancora valutando la situazione, e la 15enne potrà partecipare al concorso individuale. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Snowboard, la discesa di bronzo di Omar ...Un bronzo che vale oro e anche molto di più. Omar Visintin stringe tra le mani la medaglia conquistata nello snowboard alle Olimpiadi invernali di Pechino ed è felice. Piange e sorride. Sospira e ...Con l'arrivo del weekend, ai Giochi di Pechino 2022 torna in azione il biathlon, che si appresta a vivere la quarta delle sue undici gare in programma. Venerdì 11 febbraio assisteremo alla sprint ...