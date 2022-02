Pagelle Juventus-Sassuolo 2-1 | voti e tabellino Coppa Italia 2021 2022

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Le, ie ildi2-1, match dei quarti di finale di. La squadra di Allegri inizia a testa bassa e dopo 3? è già avanti 1-0: Alex Sandro crossa, McKennie calcia, la palla si impenna e cade sui piedi di Dybala che schiaccia e batte Pegolo. Ma al 24? c’è il pareggio: Traore si libera in area e col destro batte Perin con una traiettoria a giro imprendibile. Nella ripresa inizia il Pegolo show: il secondo portiere neroverde chiude la saracinesca a McKennie, Morata, Rabiot e de Ligt. Ma il portiere non può nulla all’89’: Vlahovic si accentra, calcia e trova la deviazione provvidenziale di Ruan. Reti: 3? Dybala, 24? Traore, 88? Vlahovic(4-3-3): Perin 6; De Sciglio 6 (61? Morata 6), Bonucci 6, De ...

Perin 6,5De Sciglio 5,5De Ligt 6Bonucci 5Alex Sandro 6,5Cuadrado 5,5Zakaria 6Arthur 5McKennie 6Dybala 7Vlahovic 5,5All. Allegri 5,5SASSUOLOPegolo 6,5Tressoldi 5,5Ayhan 6Ferrari 6,...Le pagelle, i voti e il tabellino di Juventus-Sassuolo 2-1, match dei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Allegri inizia a testa bassa e dopo 3' è già avanti 1-0: Alex Sandro crossa, McKennie calcia, la palla si impenna e cade sui piedi di Dybala che schiaccia e batte Pegolo. Ma al 24' c'è il pareggio: Traore si libera in area e col destro batte Perin con una traiettoria a giro imprendibile. Nella ripresa inizia il Pegolo show: il secondo portiere neroverde chiude la saracinesca a McKennie, Morata, Rabiot e de Ligt. Ma il portiere non può nulla all'89': Vlahovic si accentra, calcia e trova la deviazione provvidenziale di Ruan.