Omicidio Cerciello Rega, chiesta la conferma dell'ergastolo a Elder e 24 anni per Hjorth (Di giovedì 10 febbraio 2022) conferma della condanna all' ergastolo per Lee Elder Finnegan, l'esecutore materiale delle undici coltellate con cui è stato ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega il 26 luglio 2019. Mentre per ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)a condanna all'per LeeFinnegan, l'esecutore materialee undici coltellate con cui è stato ucciso il carabiniere Marioil 26 luglio 2019. Mentre per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La chat shock: 'Fategli fare la fine di Cucchi'. Le frasi intercettate contro i due ragazzi americani accusati dell… - fattoquotidiano : Alcuni carabinieri sui 2 arrestati per l’omicidio Cerciello Rega: “Squagliateli nell’acido”, “Finiteli come Cucchi”… - Agenzia_Ansa : 'Confermare la condanna all'ergastolo per Elder, per Hjorth una condanna a 24 anni. E' stato un delitto efferato'.… - statodelsud : Omicidio Cerciello Rega, al via processo in Corte d’assise d’appello - Pino__Merola : Omicidio Cerciello Rega, al via processo in Corte d’assise d’appello -