MotoGP | Test Mandalika 2022 | programma 11-13 febbraio | orari | tv | streaming

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Continua senza sosta l’avvicinamento al Motomondiale. I protagonisti dellasi spostano infatti in quel dia meno di una settimana dalle sessioni che abbiamo commentato in quel di Sepang (Malesia). La prova sarà oltremodo importante per due ragioni. In primo luogo è l‘ultimoufficiale in vista dell’inizio del Mondiale che come sempre sarà in Qatar (Losail) nel primo settimana di marzo. Il secondo è dato dall’inedita location indonesiana che dopo aver accolto il finale della Superbike 2021 si appresta per ospitare il prossimo mese il secondo atto del Motomondiale. I team continuano lo sviluppo in vista della nuova stagione agonistica. Yamaha è attesa a confermarsi con il francese Fabio Quartararo, una missione non scontata contro il nostro Francesco Bagnaia (Ducati), subito alla ricerca della ...

Il thailandese sta volando nei, ha capito che si tratta della sua ultima chance con la squadra al quarto anno in Moto2, e inoltre riceve l'appoggio totale del team che cercherà, covid ...uno dei nuovi ingressi nel Mondiale2022. Guai a considerare, però, il GP d'Indonesia come una new entry assoluta. Infatti il paese dell'Asia sudorientale ha già ospitato il Motomondiale nel 1996 e nel 1997. In entrambe le ...“Al momento non c’è niente di veramente diverso… Se non hai potenza devi adattarti come ho fatto in passato Per Fabio Quartararo il test MotoGP di Sepang sarà un banco di… Leggi ...Il team manager della Honda Alberto Puig a Dazn si è espresso senza peli sulla lingua sugli ultimi due anni di Marc Marquez e della MotoGp: "La sua carriera in ... ma anche per lui non è stato facile ...