Miriana Trevisan architetta il suo piano contro una vippona (Di giovedì 10 febbraio 2022) Miriana Trevisan, riferendosi al fatto che d’ora in poi non ci sarà l’immunità, svela il suo piano contro una vip Miriana Trevisan dall’inizio del programma condotto da Alfonso Signorini ha sempre avuto un rapporto pessimo con una delle vip e adesso medita la vendetta contro di lei a colpi di nomination. Proprio ieri pomeriggio, parlando con l’amica Manila Nazzaro, le ha svelato il suo piano: votarla visto che adesso non ci saranno più le immunità in puntata e che lei quindi non potrà più essere salvata dalle nomination dall’opinionista Sonia Bruganelli, che sino ad ora le ha regalato l’immunità, salvandola dal gruppo e dal televoto. La vip in questione è Soleil Sorge e a proposito di lei, Miriana dice a Manila: “Ragazzi attenzione che ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 febbraio 2022), riferendosi al fatto che d’ora in poi non ci sarà l’immunità, svela il suouna vipdall’inizio del programma condotto da Alfonso Signorini ha sempre avuto un rapporto pessimo con una delle vip e adesso medita la vendettadi lei a colpi di nomination. Proprio ieri pomeriggio, parlando con l’amica Manila Nazzaro, le ha svelato il suo: votarla visto che adesso non ci saranno più le immunità in puntata e che lei quindi non potrà più essere salvata dalle nomination dall’opinionista Sonia Bruganelli, che sino ad ora le ha regalato l’immunità, salvandola dal gruppo e dal televoto. La vip in questione è Soleil Sorge e a proposito di lei,dice a Manila: “Ragazzi attenzione che ...

