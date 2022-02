M5s, Casaleggio rispolvera Rousseau ma c'è il no di Conte. Oggi arriva Grillo e decide (Di giovedì 10 febbraio 2022) Davide Casaleggio aspetta e spera. E’ stato contattato informalmente dall’entourage di Beppe Grillo. “Se serve, ci sono”. Mister Rousseau rispolvera dal garage di Ivrea, Silicon Valley olivettiana, la macchina più odiata dai grillini. Ma meno a rischio ricorsi. Basterà pagarlo (arretrati compresi: vanta ancora 10 mila euro). Il prezzario del figlio di Gianroberto è “conveniente”. La piattaforma Sky Vote costa 1,10 euro ad avente diritto (dunque circa 190 mila euro più spese aggiuntive). Oggi Grillo prenderà una decisione. E’ il giovedì romano di Beppe Grillo in versione Maneskin (“Zitti e buoni”). Avrà davanti a sé Giuseppe Conte. A far loro compagnia una schiera di legali. Il M5s, dopo l’ordinanza di Napoli, questo è diventato: il partito ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Davideaspetta e spera. E’ stato contattato informalmente dall’entourage di Beppe. “Se serve, ci sono”. Misterdal garage di Ivrea, Silicon Valley olivettiana, la macchina più odiata dai grillini. Ma meno a rischio ricorsi. Basterà pagarlo (arretrati compresi: vanta ancora 10 mila euro). Il prezzario del figlio di Gianroberto è “conveniente”. La piattaforma Sky Vote costa 1,10 euro ad avente diritto (dunque circa 190 mila euro più spese aggiuntive).prenderà una decisione. E’ il giovedì romano di Beppein versione Maneskin (“Zitti e buoni”). Avrà davanti a sé Giuseppe. A far loro compagnia una schiera di legali. Il M5s, dopo l’ordinanza di Napoli, questo è diventato: il partito ...

PaoloTomasello2 : @matteosalvinimi Maledetto sia il PD nei secoli dei secoli e la Setta M5S della Casaleggio e Partners con il Guru C… - Miriam13318088 : M5S in piena agonia: Casaleggio Associati in profondo rosso. Licenziamenti e addio alla sede - La PekoraNera - Gio2020Gio : @agodandaniela @CarloCalenda Dove hai letto di soldi al movimento? @M5S_Senato @m5scamera Soldi alla società di Cas… - simonamancini24 : RT @cclatwe: @Giamma1981 @lapalisse6 @claudiovelardi @gaiatortora Grullo contiano dixit ?? - angelo_massi : @lvoir @beppe_grillo Nei detti popolari si trovano verità cui non diamo peso, ......ma anche con riferimento ai cof… -