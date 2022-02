Lo Russo contro Amiat: “Città sporca, pronti a modificare contratto” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La pulizia nei quartieri nord di Torino non va bene, Barriera di Milano in testa, ed è minore rispetto alle altre zone della Città. Lo dice il sindaco Stefano Lo Russo, che si augura di poter migliorare la situazione “nell’ambito del contratto di servizio” con Amiat, “o eventualmente di doverlo modificare”.”Noi, dall’immediato insediamento, abbiamo affrontato il problema del servizio di raccolta di rifiuti che nella nostra Città ha livelli di efficienza diversi: in alcune aree funziona bene, in altre non altrettanto bene”, ha spiegato Lo Russo a margine del suo intervento alla giornata del ricordo delle Foibe.”Abbiamo avviato un’interlocuzione con Amiat e stiamo immaginando di poter agire nell’ambito dell’attuale contratto di servizio, ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 10 febbraio 2022) La pulizia nei quartieri nord di Torino non va bene, Barriera di Milano in testa, ed è minore rispetto alle altre zone della. Lo dice il sindaco Stefano Lo, che si augura di poter migliorare la situazione “nell’ambito deldi servizio” con, “o eventualmente di doverlo”.”Noi, dall’immediato insediamento, abbiamo affrontato il problema del servizio di raccolta di rifiuti che nella nostraha livelli di efficienza diversi: in alcune aree funziona bene, in altre non altrettanto bene”, ha spiegato Loa margine del suo intervento alla giornata del ricordo delle Foibe.”Abbiamo avviato un’interlocuzione cone stiamo immaginando di poter agire nell’ambito dell’attualedi servizio, ...

