LIVE Sci di fondo, 10 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Therese Johaug trionfa per 4 decimi su Niskanen. Bronzo Parmakoski (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.17: Stanno arrivando alla spicciolata le ultime atlete in gara senza risultati di rilievo 9.11: Non ci sono inserimenti nelle posizioni che contano con gli ultimi arrivi, mancano ancora una ventina di atlete al traguardo, tutte di secondo piano 9.03: In attesa degli ultimi arrivi questa dovrebbe essere la classifica finale delle azzurre: Anna Comarella 26ma a 2’38”, Caterina Ganz 35ma a 3’01”, 27ma Di centa a 3’02”, Scardoni 38ma a 3’03” 9.01: A completare la top 15 ci sono la russa Nepryaeva quarta, la tedesca Hennig, quinta, la svedese Andersson sesta, la russa Stupak settima, la statunitense Diggins ottava, la austriaca Stadlober nona, la russa Sorina decima, la tedesca Sauerbrey undicesima, la svedese Karlsson 12ma, la statunitense Brennan 13ma, la finlandese Matintalo 14ma e la russa Vasilieva 15ma 9.00: ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.17: Stanno arrivando alla spicciolata le ultime atlete in gara senza risultati di rilievo 9.11: Non ci sono inserimenti nelle posizioni che contano con gli ultimi arrivi, mancano ancora una ventina di atlete al traguardo, tutte di secondo piano 9.03: In attesa degli ultimi arrivi questa dovrebbe essere la classifica finale delle azzurre: Anna Comarella 26ma a 2’38”, Caterina Ganz 35ma a 3’01”, 27ma Di centa a 3’02”, Scardoni 38ma a 3’03” 9.01: A completare la top 15 ci sono la russa Nepryaeva quarta, la tedesca Hennig, quinta, la svedese Andersson sesta, la russa Stupak settima, la statunitense Diggins ottava, la austriaca Stadlober nona, la russa Sorina decima, la tedesca Sauerbrey undicesima, la svedese Karlsson 12ma, la statunitense Brennan 13ma, la finlandese Matintalo 14ma e la russa Vasilieva 15ma 9.00: ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia lo slalom, austriaci favoriti - infoitsport : LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Strolz oro 34 anni dopo suo padre! Kilde argento! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Strolz oro 34 anni dopo suo padre! Kilde argento Crawford aggu… - sportface2016 : ?? #Live #Scidifondo - 10 km tecnica classica femminile Sull’anello di Zhangjiakou è partita la 10 km tecnica clas… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Therese Johaug punta al bis ma occhio a Karlsson - #fondo… -