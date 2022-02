La filosofia negli istituti tecnici non è una concessione, ma una necessità (Di giovedì 10 febbraio 2022) di Ilaria Muggianu Scano “Porteremo la filosofia negli istituti tecnici” prometteva in principio d’autunno il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, nell’ottica della maxi riforma delle Scuole Secondarie di secondo grado, prevista dal Pnrr. Secondo il cronoprogramma degli uffici di viale Trastevere, tutto sarà approntato entro l’estate e la rivoluzione della scuola italiana sarà affidata al sapere critico anche nelle scuole altamente professionalizzanti. “Anche”, una congiunzione copulativa del tutto inspiegabile che suona come una concessione. I ragazzi degli istituti tecnici probabilmente avvertono più di altri indirizzi l’urgenza dei processi di mutamento tecnologico. La filosofia diviene dunque una stasi psicologica e intellettuale tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) di Ilaria Muggianu Scano “Porteremo la” prometteva in principio d’autunno il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, nell’ottica della maxi riforma delle Scuole Secondarie di secondo grado, prevista dal Pnrr. Secondo il cronoprogramma degli uffici di viale Trastevere, tutto sarà approntato entro l’estate e la rivoluzione della scuola italiana sarà affidata al sapere critico anche nelle scuole altamente professionalizzanti. “Anche”, una congiunzione copulativa del tutto inspiegabile che suona come una. I ragazzi degliprobabilmente avvertono più di altri indirizzi l’urgenza dei processi di mutamento tecnologico. Ladiviene dunque una stasi psicologica e intellettuale tra ...

