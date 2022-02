Kinzhal nel Baltico e cannoni atomici verso l’Ucraina (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mentre paracadutisti statunitensi continuano ad arrivare in Polonia per rafforzare la porzione settentrionale di quello che ormai possiamo definire come “il fronte orientale”, la Russia sposta ulteriormente le sue pedine militari in quello che è diventato un meccanismo di escalation che si autoalimenta e dove entrambi i contendenti non accennano a fare un passo indietro. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mentre paracadutisti statunitensi continuano ad arrivare in Polonia per rafforzare la porzione settentrionale di quello che ormai possiamo definire come “il fronte orientale”, la Russia sposta ulteriormente le sue pedine militari in quello che è diventato un meccanismo di escalation che si autoalimenta e dove entrambi i contendenti non accennano a fare un passo indietro. InsideOver.

Advertising

_fiorucci : RT @granati_mauro: Il meeting macron Putin NON ha prodotto risultati positivi e siamo come nel 63 a cuba a parti inverse.. - granati_mauro : Il meeting macron Putin NON ha prodotto risultati positivi e siamo come nel 63 a cuba a parti inverse.. -