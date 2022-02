Jovanotti non prende bene il titolo di un’intervista: “Io non l’ho mai detto” (Di giovedì 10 febbraio 2022) In una lunga intervista rilasciata La Stampa, Jovanotti ha parlato del Festival di Sanremo, di come è nata “Apri tutte le porte“, la canzone che ha scritto per Gianni Morandi (terzo classificato) e di come il settore musicale sia cambiato: “Il fatto è che nella musica i centri di potere sono caduti. Una volta tutto era in mano alle grandi case discografiche, ora questa cosa non vale più. Puoi arrivare a 19 anni da una provincia italiana e sfondare con mezzi di produzione accessibili a tutti. Lo stesso vale per la distribuzione, metti il brano su internet e se funziona hai vinto. O può succedere una cosa bellissima come quella dei Maneskin”. Ma Lorenzo Cherubini, che ha comunque ringraziato la giornalista Annalisa Cuzzocrea per la “chiacchierata”, non ha preso benissimo il titolo: “Oggi – ha twittato – c’è una mia intervista su @LaStampa by @lakuzzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) In una lunga intervista rilasciata La Stampa,ha parlato del Festival di Sanremo, di come è nata “Apri tutte le porte“, la canzone che ha scritto per Gianni Morandi (terzo classificato) e di come il settore musicale sia cambiato: “Il fatto è che nella musica i centri di potere sono caduti. Una volta tutto era in mano alle grandi case discografiche, ora questa cosa non vale più. Puoi arrivare a 19 anni da una provincia italiana e sfondare con mezzi di produzione accessibili a tutti. Lo stesso vale per la distribuzione, metti il brano su internet e se funziona hai vinto. O può succedere una cosa bellissima come quella dei Maneskin”. Ma Lorenzo Cherubini, che ha comunque ringraziato la giornalista Annalisa Cuzzocrea per la “chiacchierata”, non ha preso benissimo il: “Oggi – ha twittato – c’è una mia intervista su @LaStampa by @lakuzzo ...

