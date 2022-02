Indian Wells 2022, Djokovic nella lista degli iscritti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Novak Djokovic è stato inserito nella lista degli iscritti all’Atp di l’Indian Wells Open, nonostante si richieda che tutti i giocatori siano vaccinati contro il Covid-19. In una nota, il torneo dichiarava che “con la salute e la sicurezza come priorità assoluta, il BNP Paribas Open richiederà una prova valida di vaccinazione completa per accedere all’Indian Wells Tennis Garden. Per il secondo anno consecutivo, il BNP Paribas Open ha collaborato con Clear, la società di identità sicura, per facilitare l’attuazione della politica di vaccinazione obbligatoria della sede in vista del torneo del 2022?. ENTRY LIST Le immagini di Djokovic non compaiono in nessuno dei post sui social media del torneo né ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Novakè stato inseritoall’Atp di l’Open, nonostante si richieda che tutti i giocatori siano vaccinati contro il Covid-19. In una nota, il torneo dichiarava che “con la salute e la sicurezza come priorità assoluta, il BNP Paribas Open richiederà una prova valida di vaccinazione completa per accedere all’Tennis Garden. Per il secondo anno consecutivo, il BNP Paribas Open ha collaborato con Clear, la società di identità sicura, per facilitare l’attuazione della politica di vaccinazione obbligatoria della sede in vista del torneo del?. ENTRY LIST Le immagini dinon compaiono in nessuno dei post sui social media del torneo né ...

