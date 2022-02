Il boss Gammino rientra in Italia: è tra i 20 latitanti più pericolosi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gioacchino Gammino, boss mafioso della "Stidda" inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell'Interno, rientra in Italia venerdì 11 febbraio, all'aeroporto di Fiumicino. La Spagna ha infatti dato... Leggi su europa.today (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gioacchinomafioso della "Stidda" inserito nell'elenco deidel ministero dell'Interno,invenerdì 11 febbraio, all'aeroporto di Fiumicino. La Spagna ha infatti dato...

