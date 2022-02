Advertising

Affaritaliani : Foibe, Mollicone (FdI): 'Parlamento è unito nel ricordo in modo trasversale' -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe Mollicone

Tiscali.it

...2022 "Oggi siamo qui con l'intergruppo parlamentare Icas per ricordare le vittime delle, con ... Lo affermano l'esponente di Fratelli d'Italia Federico...Fdi Federico. 'Al Tg2 e al direttore Sangiuliano giunga la solidarietà di Fratelli d'Italia per il vergognoso oltraggio al post messo su twitter che annuncia lo speciale sulle'. Lo ...Così il commissario di Vigilanza Rai, deputato Fdi Federico Mollicone. "Al Tg2 e al direttore Sangiuliano giunga la solidarietà di Fratelli d'Italia per il vergognoso oltraggio al post messo su ..."Oggi siamo qui con l'intergruppo parlamentare Icas per ricordare le vittime delle Foibe, con i rappresentanti degli esuli ... Mattarella.". Lo affermano l'esponente di Fratelli d'Italia Federico ...