(Di giovedì 10 febbraio 2022)– Accordo Comune-Regione per la realizzazione diper raggiungereinternazionale “Leonardo Da Vinci” di. Un accordo, siglato questa mattina nella Sala consiliare del palazzetto di piazza Dalla Chiesa, alla presenza del governatore del Lazio Zingaretti e del sindaco Montino che prevedere anche interventi nele non solo sulla viabilità alternativa per accedere allo scalo. Tra le opere prioritarie previste dall’accordo: l’apertura dello svincolo sulla A12; la rotatoria su via Geminiano Montanari e l’adeguamento a quattro corsie di via del Bottegone; il raddoppio di via Corona Boreale e l’adeguamento delle relative infrastrutture idrauliche di attraversamento dei canali di bonifica; la nuova viabilità parallela ...

Advertising

ilfaroonline : Fiumicino: nuove strade per l’aeroporto e il Quadrante Ovest ma i tempi sono lunghi - classcnbc : RYANAIR PUNTA SULL'ITALIA @Ryanair ha annunciato l’operativo estivo più grande di sempre dalle sue 2 basi di #Roma… - QdSit : Ryanair ha annunciato l’operativo estivo più grande di sempre dalle sue 2 basi di Roma (Fiumicino e Ciampino) con 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino nuove

Il Faro online

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia ha annunciato l'operativo estivo più grande di sempre dalle sue 2 basi di Roma (e Ciampino) con 17rotte (82 in totale) verso entusiasmanti destinazioni in tutta Europa, tra cui Berlino, Gran Canaria, e Preveza, guidando la ripresa del turismo e dell'occupazione ...Da Roma, è previsto l'operativo estivo più grande di sempre dalle due basi di Romae Ciampino, con 17rotte (82 in totale) in tutta Europa, tra cui Berlino, Gran Canaria e Preveza, in ...In particolare, i nuovi collegamenti su Roma Fiumicino e Ciampino riguardano destinazioni leisure tra cui Berlino, Bruxelles, Colonia, Fez, Gran Canaria, Cefalonia, Minorca, Praga, Stoccolma, Valencia ...Ryanair ha annunciato l'operativo estivo più grande di sempre dalle sue 2 basi di Roma (Fiumicino e Ciampino) con 17 nuove rotte (82 in totale) e dalle 2 basi di Milano (Bergamo e Milano) con 144 ...