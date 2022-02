"False promesse del Ministero della Giustizia sui pc tolti per darli all'Ufficio del Processo'" (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Nuovo capitolo nella protesta dei lavoratori dei tribunali sui computer destinati dal Ministero della Giustizia all'Ufficio per il Processo, la struttura formata da giovani giuristi che affiancherà i magistrati per sveltire i tempi nelle aule, considerata punto cruciale della riforma firmata da Marta Cartabia. “Il Ministero ci aveva promesso di restituirci i computer tolti a noi per darli ai nuovi arrivati nei primi mesi dell'anno e invece ora da una circolare arriva una smentita clamorosa” afferma Lino Gallo, segretario nazionale della FLNP. Il documento ministeriale Il documento a cui il sindacalista fa riferimento, letto dall'AGI, è una circolare del Ministero datata 24 gennaio da cui ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Nuovo capitolo nella protesta dei lavoratori dei tribunali sui computer destinati dalall'per il, la struttura formata da giovani giuristi che affiancherà i magistrati per sveltire i tempi nelle aule, considerata punto crucialeriforma firmata da Marta Cartabia. “Ilci aveva promesso di restituirci i computera noi perai nuovi arrivati nei primi mesi dell'anno e invece ora da una circolare arriva una smentita clamorosa” afferma Lino Gallo, segretario nazionaleFLNP. Il documento ministeriale Il documento a cui il sindacalista fa riferimento, letto dall'AGI, è una circolare deldatata 24 gennaio da cui ...

