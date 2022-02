Da Fazio ad Achille Lauro | i due Papi hanno perso

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La Chiesa cattolica è sotto attacco e si difende come può. Lo è come mai forse lo è stata nei suoi duemila anni di vita. E non sa come reagire, nemmeno ai suoi vertici. Spesso si è voluto contrapporre, in maniera semplicistica e ideologica, papa Benedetto XVI e papa Francesco. Oggi, a quasi dieci anni dalle dimissioni del primo e all’ascesa sul soglio pontificio del secondo, ci accorgiamo che i dueincarnano semplicemente due strategie con cui la Chiesa di Roma ha cercato di uscire dall’angolo. E alla prova dei fatti si sono dimostrate entrambe fallimentari. Le due strategie fallimentari In papa Ratzinger c’era come la presa d’atto “tragica” della “sconfitta” su tutti i fronti della Chiesa cattolica, a cui egli intendeva rispondere non concedendo nulla ai tempi, accettando l’essere infima minoranza, adottando l’”opzione Benedetto” con piccole comunità che come ...