Covid | Malpezzi | ' noi con scienza | Salvini no | maggioranza sia responsabile'

Advertising

emato64 : RT @peppe62291259: Aggiornate la Malpezzi che è rimasta indietro di molti mesi,quando si diceva falsamente che tutti guardano all'Italia co… - peppe62291259 : Aggiornate la Malpezzi che è rimasta indietro di molti mesi,quando si diceva falsamente che tutti guardano all'Ital… - luigitortella : Malpezzi devi parlare per far decadere gli aumenti delle bollette frega un cazzò del covid #StaseraItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Malpezzi

Il Sannio Quotidiano

... Serracchiani e, ai Presidenti delle Camere, propongono una... Salvini è al governo ma ...Ieri i ministri del Carroccio non hanno votato nel consiglio dei ministri il nuovo decreto. In ...... a margine della conferenza dei capigruppo, sull'esame del decreto", registrato a Roma martedì 8 febbraio 2022 alle 20:00. Sono intervenuti: Simona(presidente del Gruppo del PD al ...Siamo convinti che le forze che sostengono il governo debbano parlare responsabilmente”. Così su twitter la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, commenta alcune affermazioni del leader ..."Il calcolo dei morti per Covid in Italia" da molti giudicato troppo ... Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori Pd Simona Malpezzi. "Per quanto ci riguarda non c'è alcuna inversione ...