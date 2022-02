Covid, Johnson libera anche i positivi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mentre in Italia le restrizioni sembrano non avere mai fine, in altre nazioni le cose vanno nella direzione opposta. Ad esempio l’Inghilterra punta a eliminare ogni rimanente restrizione anti-Covid vigente, incluso l’obbligo legale all’isolamento in caso di test che dichiari positivi. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson, durante il Question Time alla Camera dei Comuni, sottolineando però che deve continuare il “trend incoraggiante” che ha visto un costante calo dei contagi e dei ricoveri in ospedale nelle ultime settimane. anche Danimarca e Francia aprono Il primo ministro ha affermato che presenterà la strategia del governo per convivere con il Coronavirus, trattandolo quindi come una endemia e non più come una pandemia. La Danimarca ha già eliminato tutte le misure, mentre la Norvegia le ha notevolmente ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mentre in Italia le restrizioni sembrano non avere mai fine, in altre nazioni le cose vanno nella direzione opposta. Ad esempio l’Inghilterra punta a eliminare ogni rimanente restrizione anti-vigente, incluso l’obbligo legale all’isolamento in caso di test che dichiari. Lo ha annunciato il premier Boris, durante il Question Time alla Camera dei Comuni, sottolineando però che deve continuare il “trend incoraggiante” che ha visto un costante calo dei contagi e dei ricoveri in ospedale nelle ultime settimane.Danimarca e Francia aprono Il primo ministro ha affermato che presenterà la strategia del governo per convivere con il Coronavirus, trattandolo quindi come una endemia e non più come una pandemia. La Danimarca ha già eliminato tutte le misure, mentre la Norvegia le ha notevolmente ...

