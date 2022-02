Covid e vaccini: 7,1 mln di persone senza dose. Calano i casi, non in Calabria e Sicilia (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’85,4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 e l’82% ha completato il ciclo vaccinale, ma 7,1 milioni di persone non hanno ancora ricevuto nemmeno una somministrazione... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’85,4% della popolazione ha ricevuto almeno unadi vaccino contro il-19 e l’82% ha completato il ciclo vaccinale, ma 7,1 milioni dinon hanno ancora ricevuto nemmeno una somministrazione...

